Ahmet Kekeç: Kılıçdaroğlu hendekteki arkadaşlarına bir çağrıda bulunmalı

New York Times gazetesi, Suriye’de artık ABD’nin Türkiye ile çatışma ihtimali olduğunu yazdı. Gazetede çıkan analizde geçen ay itibariyle Suriye’de 2 bin ABD askerinin bulunduğu belirtilerek, “Bu sayının artmayacağını ve misyonun daha da uzamayacağını kim söyleyebilir? ABD Askeri ebediyen orada kalabilir” dendi. Önceden ABD’nin Suriye’de bulunmasındaki amacın IŞİD olduğunu, ancak şimdi önceliğin İran’la mücadeleye döndüğü […]