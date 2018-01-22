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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Kekeç: Kılıçdaroğlu hendekteki arkadaşlarına bir çağrıda bulunmalı

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Kılıçdaroğlu boş konuşuyor.

Madem fakir fukaranın çocukları ölmesin istiyor, “hendekteki arkadaşlarına” da bir çağrıda bulunmalı, “Sağda solda bomba patlatıyorsunuz, yollara mayın döşüyorsunuz, karakollara saldırıyorsunuz, kalabalıkların üzerine canlı bomba salıyorsunuz. Öldürdükleriniz hep fakir fukaranın çocukları. Bunu yapmayın!” demeli ve bunu yapanlara karşı esaslı bir “politik çıkış” gerçekleştirmeli.

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Kaç yıldır gazetecilik yapıyorum, siyaset gündemini izliyorum, bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzından, “PKK terör örgütüdür” cümlesini duymadım.

Niye duymuyoruz?

Değil midir?

Ahmet Kekeç’in yazısı

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