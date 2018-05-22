Ahmet Kekeç: Kılıçdaroğlu, belli ki ‘FETÖ töhmetiyle’ devam etmek istemiyor

Önce, Muharrem İnce’ye yakın olduğu düşünülen milletvekillerinin üstünü çizdi…

Ki, aralarında, kendisine “bağlılık yemini” etmiş vekiller de bulunuyordu.

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Sonra, partide ayak bağı oluşturan isimleri ayıkladı:

Eylemleri ve tavırlarıyla CHP’yi zor durumda bırakan (CHP’ye türlü töhmetler getiren) Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Hilmi Yarayıcı, Şenal Sarıhan, Haluk Peşken, Hüsnü Bozkurt ve Elif Doğan Türmen gibi isimleri liste dışı bıraktı.

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Bu arada Mustafa Balbay gibi kokmaz bulaşmaz, hangi baş ağrısına neden olduğu bilinmez isimler de “gürültüye” gitti ama tırpan yiyen milletvekillerine (ve özellikle eylemlerine) baktığımızda, Kılıçdaroğlu’nun bize bir şey anlattığı sonucuna varıyoruz.

Kılıçdaroğlu, belli ki “FETÖ töhmetiyle” devam etmek istemiyor ve partisine büyük zararlar getiren MİT TIR’ları spekülasyonunu sahiplenmiyor.

Eren Erdem’in çizik yemesi başka nasıl açıklanabilir? (Enis Berberoğlu’nu MİT TIR’ları hadisesiyle irtibatlı saymıyor.)

Böylece, “sarin gazı” iftirasını ve “Türkiye-İran” dilemmasındaki “tercih”i de sahiplenmemiş oluyor.

Ahmet Kekeç’in yazısı