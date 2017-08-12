Ahmet Kekeç: Kemal Kılıçdaroğlu kim?

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Hangi yazısını ayık kafayla yazdığını bilemediğimiz arkadaş bu tarihten sonra, yani örgüt deşifre olduktan sonra kimlerin bu yapıyla temas kurduğuna, kimlerin bu yapıyı savunduğuna baksın.

Gördükleri onu mutlu eder mi, bilmem.

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FETÖ’nün siyasi ayağı, işte o “gördükleri”dir.

Kimler (hangi siyasiler) FETÖ’yle dayanışmaya girmiş? Kimler, illegal dinleme kayıtları üzerine siyaset bina etmiş? FETÖ tapeleri için gazete kuran şahıs bugün hangi partide görev yapıyor? “Son saliselere” kadar FETÖ’nün yayın organlarında görülen ve yüksek telifle programlar yapan gazeteciler kimler? Ekrem Dumanlı’nın basın toplantılarında hangi solcu milletvekilleri eşlik etmiş ve bunu alışkanlık (hatta “görev”) haline getirmiş? “Kontrollü darbe” iddiasının orijini nedir ve bugün kimler tarafından seslendirilmektedir?

Daha da önemli soru şu:

Kemal Kılıçdaroğlu kim?

Evet, Kemal Kılıçdaroğlu kim ve nasıl (hangi tertiple) o makama getirildi? 17/25 Aralık girişiminden bir hafta önce Amerika’da kimlerle görüştü, onlardan hangi sözü aldı? Dahası, MİT TIR’larına ait görüntüler kendisine nasıl ulaştırıldı?

FETÖ’nün siyasi ayağını merak edenler, önce bu sorulara cevap arasın!

Ahmet Kekeç’in yazısı