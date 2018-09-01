Ahmet Kekeç: İstikbaldeki yenilgiyi ‘şimdiden’ Muharrem İnce’ye fatura ediyor

Seçimin üzerinden geçmiş üç ay, partiler önümüzdeki yerel seçimler için hazırlık yapıyor ve neredeyse bütün adaylarını belirlemiş durumdalar, bizimki Parti Meclisi’ni toplamış, 24 Haziran seçimlerini değerlendiriyor.

Hayır, değerlendirmiyor… Yenilgiye mazeret arıyor.

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Suçluyu da bulmuş durumda:

Muharrem İnce…

Efendim, aslında genel başkanlık koltuğunu Muharrem İnce’ye devredecekmiş de, iş başka noktalara gitmiş… İnce’ye güvenemiyormuş artık.

Bu sözleri, hem 24 Haziran hezimetinin, hem de önümüzdeki seçimde alınacak kötü sonucun mazeret beyanı olarak kullanıyor ve istikbaldeki yenilgiyi “şimdiden” Muharrem İnce’ye fatura ediyor.