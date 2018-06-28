Ahmet Kekeç: İnce’ye ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ adaylığını teklif edecek

Rakibi kazanamasın diye Cumhurbaşkanlığı seçimine asılmadı, sadece HDP’nin barajı aşması için çalıştı. Hatta mezhep yakınlığını gözeterek belli bir seçmen kitlesini HDP’ye yönlendirdi.

Mustafa Sarıgül’e kaybettirmişti.

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Muharrem İnce’ye de aynı tarifeyi uyguladı ama planı elinde patladı.

Önümüzdeki günlere İnce’ye “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı” adaylığını teklif edecek… İnce kazanırsa, CHP kazanmış olacak. Kendisi de, böylece, müteakip seçime kadar genel başkanlık koltuğunda mahfuz kalacak.

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İnce, ağzına çalınacak bir parmak balla tatmin olur mu, bilmem…

Bu geçici tedbir (yani “geçici sakinleştirme çabası”) bence CHP’deki “gitsin” çığlıklarını durdurmayacak.

İlginçtir, “gitsin” kampanyasına bağımsız ve tarafsız medyanın bazı müntesipleri de katıldı.

Ahmet Kekeç’in yazısı