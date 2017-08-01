Ahmet Kekeç: Hüseyin Gülerce ‘örgütünün’ darbeci kimliğini keşfedip, örgütüyle bağını kopardı

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Efendim, Hüseyin Gülerce “ben tek atımlık mermiyim” demiş, sürekli hocasını ve örgütünün kumpaslarını savunmuş.

E, siz de bu örgütün kumpaslarını savundunuz…

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Hüseyin Gülerce, 17/25 Aralık girişiminden sonra, önce bir kafa karışıklığı yaşadı, sonra da “örgütünün” darbeci kimliğini keşfedip, sorumluluk sahibi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yapması gereken şeyi yaptı, örgütüyle bağını kopardı.

Hiç değilse bunu yaptı…

Siz, FETÖ’nün darbeci kimliği deşifre olduktan sonra bile, bu örgütün ürettiği kirli malzemeleri kullanmaya devam ettiniz.

Ahmet Kekeç’in yazısı