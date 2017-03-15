Ahmet Kekeç: Hollanda’daki faşist saldırı, aynı zamanda bir FETÖ hamlesidir

Hollanda’daki faşist saldırının arkasında FETÖ’cülerin bulunduğu sır değil.

Bu ülkede geniş bir örgütlenmeye gittiklerini; okulları, dershaneleri, dernekleri, vakıfları, gazeteleri ve düşünce kuruluşları aracılığıyla Türkiye karşıtı lobiye içerik ürettiklerini biliyoruz.

Firari savcı Zekeriya Öz, uzunca bir süre bu ülkede eğleşti. Bazı FETÖ’cüler Hollandalı siyasetçilere ve yerel yöneticilere danışmanlık hizmeti veriyor.

Hepsi isim isim tespit edilmiş durumda. Hollanda’daki faşist saldırı, aynı zamanda bir FETÖ hamlesidir. FETÖ, ayrıca, Almanya’daki Türkiye aleyhtarı kampanyayı da koordine ediyor.

Fransa’da onlar var… İtalya’da onlar… İsviçre’de de onlar çıktı…

Ahmet Kekeç’in yazısı