Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Ahmet Kekeç: Hocanız sizi yine sattı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Fetullah Gülen’in “Darbeyi ulusalcı-laik bir kesim yapmış olabilir” açıklamasına en sert tepkiyi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bekliyordum.

Bırakın sert tepkiyi, ağzını bile açmadı.

Reklam

Sustu…

Üstelik Fetullah Gülen, bu iddiasıyla, “kontrollü darbe” söyleminin de altını boşaltmış, Kemal Bey’i zor durumda bırakmıştı.

Fetullah Gülen, bu iddiasıyla hem “kontrollü darbe” söyleminin altını boşalttı ve Kılıçdaroğlu gibi “takipçilerini” zor durumda bıraktı, hem de TSK içindeki adamlarını “darbe suçlusu” ilan etti. Daha doğrusu, “adamlarını” sattı.

Ahmet Kekeç’in yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Darbe girişimi | İstanbul’da 168 kişi hakkında gözaltı kararı

  Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 08.29 ‘FETÖ’nün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldığı ve aralarında ‘ByLock’ kullancılarının da bulunduğu öne sürülen 168 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şu ana kadar bu kişilerden 115’i gözaltına alındı. Darbe girişimi 20 Temmuz | Sekiz kentteki ‘ByLock’ operasyonunda 34 gözaltı Darbe girişimi 15-18 Temmuz […]

Parlamento ‘konuşulan yer’ demektir ve her yerde konuşulur…

    MURAT SEVİNÇ Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşün CHP’yi çok aşan etkileri olduğu açık. AKP ve lideri ilk kez gündem belirleyemiyor ve bu yüzden irili ufaklı muktedirler, hemen her konuşmalarında kendilerini yürüyüşle ilgili bir şeyler söylemek zorunda hissediyor. Hem CHP’ye hem memlekete çok iyi geldi, bol oksijen. Genellikle ‘iyimserlik’le itham edilen (!) bir yurttaş olarak, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...