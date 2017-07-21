Ahmet Kekeç: Hocanız sizi yine sattı

Fetullah Gülen’in “Darbeyi ulusalcı-laik bir kesim yapmış olabilir” açıklamasına en sert tepkiyi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bekliyordum.
Bırakın sert tepkiyi, ağzını bile açmadı.
Sustu…
Üstelik Fetullah Gülen, bu iddiasıyla, “kontrollü darbe” söyleminin de altını boşaltmış, Kemal Bey’i zor durumda bırakmıştı.
Fetullah Gülen, bu iddiasıyla hem “kontrollü darbe” söyleminin altını boşalttı ve Kılıçdaroğlu gibi “takipçilerini” zor durumda bıraktı, hem de TSK içindeki adamlarını “darbe suçlusu” ilan etti. Daha doğrusu, “adamlarını” sattı.