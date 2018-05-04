Ahmet Kekeç: Hocalarını satıp Reis’in yanında hizalandılar

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Kafalarında oluşturdukları zımni “Erdoğan-Davutoğlu” ayrışmasına dayanarak, kendileri gibi düşünmeyenleri “Saray’ın beslemesi”, “Reis’in uşağı”, “Pelikancı” ilan eden ekipten en az beş kişiyi suçüstü yakaladım…

Hocalarını satıp Reis’in yanında hizalandılar.

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Bunlardan biri, Ahmet Taşgetiren’le giriştiğim laf dalaşı sırasında (konu, Erdoğan’a yönelik trol saldırılarıydı ve polemik partnerim bu saldırılar konusunda sessizdi), sosyal medya hesabından en rezil, en pespaye, en düşük ifadelerle bu satırların yazarına saldırmış, Erdoğan’ı haksız çıkaran beyanlarda bulunmuştu.

Bu rezil de AK Parti’den milletvekili olabilmek için sıraya girmiş.

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Bu utanmaz arlanmaz adama (diğerleri için de geçerlidir bu) şunları söylemek isterim:

Sizin “Saray’ın beslemesi”, “Reis’in uşağı”, “Pelikancı” diye saldırdığınız bir tek kişi, evet bir tek kişi adaylık başvurusunda bulunmadı.

Sizin bu “yangından mal kaçırma” telaşınız nedir?

Ahmet Kekeç’in yazısı