Ahmet Kekeç: Güzel olduğunuz kadar kurnazsınız da

CHP kurultayında “sokağa inelim” çağrısı yapan hanımefendiden söz ediyorum. Milletvekili seçildiği günden itibaren, bunu tekrarlayıp duruyor.

Bu hanımefendi, PKK/PYD’ye terör örgütü diyemeyen CHP’li Selin Sayek Böke’den başkası değil. Geçen hafta, “PYD’ye terör örgütü diyebilmem için elimde istihbarat bilgisi olması gerekiyor” demişti de, kıyamet kopmuştu hani… O hanımefendi işte!

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Dün gördüm…

Tepkiler üzerine, sosyal medya hesabından “savunma” yapmış.

Önce, işi terbiyesizliğe döküyor tabii: Tepki gösterenlere “3-5 trol” diyor.

Sadece “sosyal medya” mecralarında değil, kamuya açık alanlarda da yüksek sesli protestolar yapıldı. Ayrıca, CHP ve HDP dışındaki partilerden sert açıklamalar geldi, medya organlarında eleştirel yazılar yazıldı, neredeyse bütün sivil toplum örgütleri PYD’ye yönelik bu müsamahakâr çıkışı tel’in eden bildiriler yayınladı.

Hülasa, bütün ülke tepki gösterdi.

Selin Bayek Böke, ülkesine, ülkesindeki halk çoğunluğuna “3-5 trol” diyor ve elbette terbiyesizlik ediyor.

Bir de kurnaz!

Ahmet Kekeç’in yazısı