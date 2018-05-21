Ahmet Kekeç: Gül’ün bir başdanışmanı var, ismi Ahmet Sever, problemli bir arkadaş…

Gül’ün bir Başdanışmanı var.

İsmi Ahmet Sever…

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Problemli bir arkadaş…

Hem problemli, hem de yeminli bir Erdoğan düşmanı…

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Geçenlerde yeni bir kitapla arzı endam etmiş… “Gül’ün ve Davutoğlu’nun FETÖ’cülükten içeri atılacaklarını ama direkten döndüklerini” yazıyor.

Utanmaz adam… Şimdi de böyle şeyler yazıyor!

Bakıyoruz, Gül’ü dava arkadaşlarından koparan, onlara karşı tutum geliştirmeye zorlayan bütün pis numaraların altında bu Başdanışmanın izini görüyoruz.

Muhtemeldir ki, “Demirtaş’a taziye” fikri bu şahsa aitti.

Bu Başdanışmanın yatacak yeri yok, anladık ama, onun iğvasına kapılıp dava arkadaşlarına karşı tutum geliştiren, hatta onları “dış müdahaleyle korkutan” koskoca eski Cumhurbaşkanı’nın hiç yatacak yeri yok.

Tam bir “tencere-kapak” olayı!

Ahmet Kekeç’in yazısı