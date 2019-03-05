Ahmet Kekeç: Gül fikirlerini AKP çatısı altında ifade edebilirdi

Ben medyadaki haberlerin yalancısıyım, AK Parti içinden yeni parti çıkarma çalışmaları ‘son hızla’ devam ediyormuş. Bir değil, iki parti… Partilerden ilkini, ‘Cumhurbaşkanı adayımız kardeşim Abdullah Gül’dür’ sitayişine muhatap olmuş Sayın Abdullah Gül kuracakmış.

Niye böyle bir şeye gerek duydu, bilmiyorum. Değerli fikirlerini AK Parti çatısı altında ifade edebilirdi. Olmak istediği şeyi (belki yeniden Cumhurbaşkanı olmak istiyordur), yine en iyi şekilde AK Parti çatısı altında olabilirdi. Dolayısıyla, bizi iç karışıklıktan ve dış müdahaleden kurtarmak için, gerekli “ev içi çalışmasını” iktidar partisi çatısı altında yürütebilirdi.

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Ahmet Kekeç’in yazısı