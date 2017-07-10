Ahmet Kekeç: Evet, elindeki Batı sopasını indirsin

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Lider, dün, uzun yürüyüşünün ödülü olarak Maltepe sahiline doldurulan kalabalıklara hitap etti ve “Batılı dostlarının” anlayışına sığınarak mutat tehditlerini sürdürdü.

Hiçbir bağımsız gazeteci de, çıkıp, “Madem lidersin ve liderliğinde keramet vehmediyorsun; elindeki Batı sopasını indir, öyle konuş!” demedi.

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Darbukötör de demedi.

Evet, elindeki Batı sopasını indirsin.

Kitleleri kızıştırmaktan kışkırtmaktan, halkı sokağa çıkarmakla tehdit etmekten, müstevlilere ortaklık çağrıları yapmaktan vazgeçsin.

Ülkesindeki gidişattan ve cari uygulamalardan şekvacıysa, önce bunu düzeltmenin meşru araçlarına sahip olsun.

Çalışsın… Halkı ikna etsin…

Liderse, halkın vermediği iktidarı gayrı meşru yollardan arama alışkanlığından CHP’yi kurtarır… Gerçekten de “halkın partisi” haline getirir.

Lidersen bunu yapar!

Ahmet Kekeç’in yazısı