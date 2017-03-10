Ahmet Kekeç: Evet cephesinde duruyorlar ama her söyledikleri ‘hayır’a çıkıyor

Sinirlendiğinde, “evetçiymiş gibi” yaparak, içinde “evet cenahının handikapları”, “hayır cenahının handikapları” geçen uyarı yazıları yazıyor. Şansını bir de böyle denemek istiyor. Bu arada, bütün “hayır”cıları aynı kefeye koymamamız gerektiğini eklemeyi de ihmal etmiyor.

Her hayırcı Erdoğan ya da AK Parti karşıtı değilmiş.

Bazıları, getirilen sisteme itiraz ettikleri için değil, en azından siyasi iktidara bir ders vermek istedikleri için hayır diyormuş. Endişeler izale edilmediği sürece, bu sonuç kaçınılmazmış.

Bunlar “dışarı”dan bakanlar…

Bir de “içeri”den bakanlar, yani kalem becerilerine güvenerek kıvrananlar, “evet” dememek için bin dereden su getirenler var. Evet cephesinde duruyorlar ama her söyledikleri “hayır”a çıkıyor.

Ahmet Kekeç’in yazısı