Ahmet Kekeç: Erdoğan’ı ince ince doğrayan AK Parti medyası

Erdoğan’la kafa bulan, Erdoğan’ı ince ince doğramayı itiyat edinmiş bu arkadaşlar, kafa bulma hakkını sadece Erdoğan’ın şahsıyla sınırlı tutmuyorlar; bir inanç alanına ait kavramlar ve söyleme biçimleriyle de nasibini alıyor bundan.

Mesela, “Erdoğan konuştu… Hayırlara vesile olur inşallah” diyorlar.

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Hadi Erdoğan’ı anlıyoruz da, kendilerinin de ait bulunduğu inanç alanının kavramları ve söyleme biçimleriyle kafa bulmak da ne oluyor?

Bu irtifa kaybını (“yabancılaşma” demek istemiyorum) nereye koyacağız?

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Bu gazetede Davutoğlu’yla ilgili bir eleştiri bulamazsınız.

Hadi bunu anladık…

Muharrem İnce’yle ilgili de bulamazsınız.

Meral Akşener’le ilgili de bulamazsınız.

Karamollaoğlu’yla ilgili de bulamazsınız.

Dışarıdan kendisine “AK Parti medyası” dedirten ve bunu tavzih yoluna gitmeyen bu gazetenin kimi yazarları, Erdoğan’ın sözlerini “mavra malzemesi” yapma konusunda neredeyse yarış halindeler.

Ahmet Kekeç’in yazısı