Ahmet Kekeç: Doğu’daki seçmenlerini HDP’ye yönlendirecekler

HDP’yle ittifak “yapmıyormuş” gibi görünüp, Doğu’daki seçmenlerini HDP’ye yönlendirecekler. Batı’dan da HDP desteği alacaklar.

İlk hedef, varoşlardaki HDP oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmak.

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HDP, kazanma ihtimali bulunmayan illerde aday göstermeyecek… Ya da “zayıf aday”la çıkıp, seçmenlerini “el altından” CHP’ye yönlendirecek.

Böylece, İstanbul ve Ankara “düşmüş” olacak…

Niçin CHP kurultayı toplanamadı yahut “toplanmasına engel olundu” sanıyorsunuz?

Niçin haklı bir popülariteye yaslanan Muharrem İnce devre dışı bırakıldı?

Niçin kilit noktalardaki ulusalcılar tasfiye edildi?

Partiyi sevk ve idare eden “güç”, bu işlerin Muharrem İnce’yle mümkün olamayacağını düşünüyor da, ondan!

Ahmet Kekeç’in yazısı