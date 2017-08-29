Ahmet Kekeç: Demek ki, bazılarını gözünde ByLock şüphelisi Ahmet Şan kadar değeri yokmuş Erdoğan’ın!

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Fakat, “İster kripto FETÖ’cü, ister 28 Şubatçı, ister AK Parti içinde fitne çıkarmaya çalışan tek tük kişiler, 1.5 yıldır yapmaya çalıştıkları şeyi yapamadıkları için bugün Konya’ya saldırıyorlar. Ama karşılarında bizi bulurlar. Hiç kimse Konya’nın başını önüne eğdiremez” sözlerini ayıplıyoruz.

Kimse Konya’ya bir şey demiyor.

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Bir kişiden ByLock çıkmış ve bu kişi Konyalıymış.

Nedim Şenerde, haklı olarak, “Bu kişi neden özel muamele görüyor?” diye soruyor.

Hepsi bu…

Biz beklerdik ki, Nedim Şener’e yönelik zehir zemberek sözler, ByLock taşıyan bu Konyalıya (yani Ahmet Şan’a) söylensin.

Hatta, zamanında Schulz’a söylenmiş olsun.

Schulz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Bizim bağıran çağıran bir adamla işimiz olmaz. Biz Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla anlaştık” demişti.

Bu terbiyesizce çıkış, dönemin yöneticileri tarafından sessizlikle karşılanmıştı.

Demek ki, bazılarını gözünde ByLock şüphelisi Ahmet Şan kadar değeri yokmuş Erdoğan’ın!

Ahmet Kekeç’in yazısı