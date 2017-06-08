Ahmet Kekeç: Darbenin siyasi ayağı CHP’dir

Hülasa, her darbenin siyasi ayağı vardır. Başarısız olmuş 15 Temmuz darbesinin de, doğal olarak, bir siyasi ayağı vardır.

(…) CHP, 15 Temmuz’dan önce de faaldi, adeta darbeye aşeriyordu… Genel başkanları FETÖ kasetinden çıkmıştı.

Üç yıl boyunca, darbecilerin ürettiği “kirli malzemeleri” kullandılar. Milletvekillerini, darbecilerin emrine tahsis ettiler.

HDP’liler ve “darbe, darbe” diye inleyen Fetullahçı liberallerle ilginç ittifaklar kurdular. Ülkeyi 15 Temmuz’a bu “ittifak” taşıdı.

Hiç kimse kusura bakmasın, darbenin siyasi ayağı, darbeciliği açığa çıktığı halde FETÖ’yle işbirliğini “derinleştiren” ve ortak hareket eden CHP’dir.

Ahmet Kekeç’in yazısı