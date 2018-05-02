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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Kekeç: Cuma’yı beklemeye gerek yok, İlhan Kesici olacak!

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İlhan Kesici’nin hem sağdan, hem soldan oy alacağı düşünülüyor.

Ekonomiden de anlıyormuş.

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Uzlaşmacı bir kişiliğe sahipmiş.

Doğrudur…

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Ekonomiden ne kadar anladığını bilmem ama İlhan Bey uzlaşmacı bir kişiliğe sahiptir, naif ve toleranslıdır.

Fakat aylardır sorduğum ve CHP cenahında “karşılık” bulmayan soru burada da geçerli (karşılık bulmuyor çünkü yeni sistemin ne getirdiğini henüz kavrayabilmiş değiller):

Diyelim ki DP kökenli ve “eski ülkücü” İlhan Kesici kazandı.

Kurulacak hükümet, “CHP hükümeti” mi olacak?

Ülkeyi perde arkasından “paralel ve gölge Başbakan” olarak Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetecek? İlhan Bey’e (af buyurun) “saksı” muamelesi mi yapılacak?

Nasıl olacak?

Ahmet Kekeç’in yazısı 

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