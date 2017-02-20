Ahmet Kekeç: Çok zekisin Murat Belge ama çirkinsin de

Murat Belge kadar çirkinini ve kötü niyetlisini görmedim.

Çirkin bir adam, çünkü 15 Temmuz’un ne kaynaklı olduğu yüz bin kere kanıtlandı, hâlâ “acaba”larla uğraşıyor. Aydın ya… Hazır kalıp yargılarla yetinmiyor. Sorular soruyor. “Kurgu” diyecek de, diyemiyor. Sonunda, “danışıklı döğüş”e bağlıyor. Bu kadar acemice darbe olmazmış… FETÖ’cülerin darbeye “teşvik” edildiğine inanmak istiyor.

Kötü niyetliliğe gelince…

Hazır kalıp yargılarla yetinmeyen ve aydın sorumluluğu gereği mütemadiyen sorular soran Murt Belge, ele aldığı meselenin sadece bir yönünü görüyor.

Doğrudur, AK Parti’li bir yönetici “Evet çıkmazsa iç savaş olur” demiştir.

En hafif ifadesiyle, halt etmiştir. Bereketli (!) bir konu… Üzerinde epey laf çevrilebilir.

Murat Belge de bunu yapıyor, bu beyanatı merkeze alarak sorumsuzca laf çeviriyor ve olmadık sonuçlara varıyor. Ama “Kan dökmeden bu anayasa değişikliğini gerçekleştiremezsiniz” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmüyor.

Bu hallerine bakmadan, bir de zekâsı konusunda onay bekliyor.

Söyleyeyim de rahatlasın:

Çok zekisin Murat Belge. Ama çirkinsin de.

Ahmet Kekeç’in yazısı