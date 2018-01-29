Ahmet Kekeç: CHP fazla sürmeyecek dönecek

Sürekli, operasyonu itibarsızlaştıran yayınlar yapıyorlar. (Bkz. Halk TV ve “sol” etiketi altında yayın yapan gazeteler…)

Fazla sürmeyecek.

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Dönecekler.

Nasıl ki “15 Temmuz direnişine” (bir darbeyi çok istedikleri ve özledikleri halde) destek verip sonradan tornistan ettiler; Afrin operasyonuna da belli bir “vade” içinde “destek veriyormuş gibi yapıp” fabrika ayarlarına dönecekler.

O “vade” ne zaman sone erer?

Elbette “sufle” gelince…

Bir sufleyle (Amerikan Büyükelçisi John Bass’ten aldıkları sufleyle) 15 Temmuz direnişine verdikleri desteği çektiler ve FETÖ’nün ürettiği “kontrollü darbe” tezini seslendirmeye başladılar… Aynı merkezden gelecek yeni (ve ikna gücü yüksek) bir sufleyle pekâlâ tornistan edebilirler.

Bekliyoruz ve bu sonucu hiç de şaşırtıcı bulmuyoruz.

Çünkü Kılıçdaroğlu dönemi CHP’si “sufle”yle çalışan ve “ödünç argümanlarla” siyaset yapan bir partiye dönüştü.

Bu “dönüşüm”ün mimarı FETÖ’dür.

Ahmet Kekeç’in yazısı