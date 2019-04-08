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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Kekeç: Biz Türkler ve Kürtler olarak İsrail oğullarına vaat edilen ‘kutsal toprakları’ kurutmuşuz

Biz (Türkler ve Kürtler olarak) Anadolu’ya gelmişiz, İsrail oğullarına vaat edilen “kutsal toprakları” kurutmuşuz. 

Görüyorsunuz değil mi? 

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HDP’de kimlere “kürsü” verildiğini görüyorsunuz… 

Düne kadar, Amerika’nın dümen suyunda (ve ellerinde Amerikan silahları), PKK/YPG eliyle kuracakları “terör devleti”nin propagandasını yapıyorlardı… 

Şimdi “Büyük İsrail Projesi”ni seslendiriyorlar ve perva göstermeden “Siyonizm’in hedeflerini” savunuyorlar. 

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Kim bu Sezai Temelli? 

Kimin “sokuşturması” olarak HDP saflarına katıldı? 

Kürt olmadığını biliyoruz. 

Nereden geldi? 

Referanslarını nereden aldı? 

Ahmet Kekeç’in yazısı

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