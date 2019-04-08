Ahmet Kekeç: Biz Türkler ve Kürtler olarak İsrail oğullarına vaat edilen ‘kutsal toprakları’ kurutmuşuz

Biz (Türkler ve Kürtler olarak) Anadolu’ya gelmişiz, İsrail oğullarına vaat edilen “kutsal toprakları” kurutmuşuz.
Görüyorsunuz değil mi?
HDP’de kimlere “kürsü” verildiğini görüyorsunuz…
Düne kadar, Amerika’nın dümen suyunda (ve ellerinde Amerikan silahları), PKK/YPG eliyle kuracakları “terör devleti”nin propagandasını yapıyorlardı…
Şimdi “Büyük İsrail Projesi”ni seslendiriyorlar ve perva göstermeden “Siyonizm’in hedeflerini” savunuyorlar.
Kim bu Sezai Temelli?
Kimin “sokuşturması” olarak HDP saflarına katıldı?
Kürt olmadığını biliyoruz.
Nereden geldi?
Referanslarını nereden aldı?