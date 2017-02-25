Ahmet Kekeç: ‘Bilimin ışığıyla’ aydınlanmış Emre Kongar ve Müjdat Gezen gibilerin cehaleti

Hazıra konup bu satırların yazarını “bilgi, kültür ve seviye” konularında hesaba çeken seviyeli Emre Kongar, önceki gün, seviyesizliğin dip noktası Müjdat Gezen’e sahip çıkan bir yazı yazdı.

Müjdat Gezen’i kundaklamak zormuş, kundaklama hadisesi bir bireyin alçakça münferit eylemi değilmiş, bu “Cumhuriyete ve laikliğe bir saldırı”ymış, saldırının arkasında siyasal bir güç ve onun medyası varmış, o siyasal gücün ne olduğu malummuş…

Kimse kimseyi kundaklamasın, tamam da…

Kültürünü ve bilgisini bildiğimiz Emre Kongar’ın seviyesi de, ağzı bozuk bir oyuncuyu sahiplenecek kadar düşmesin.

Konumuz Ahmet Kekeç’in cehaleti ve seviyesi değil.

Konumuz, “bilimin ışığıyla” aydınlanmış Emre Kongar ve Müjdat Gezen gibilerin cehaleti ve seviyesi!

Ahmet Kekeç’in yazısı