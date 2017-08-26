Ahmet Kekeç: Ben söyleyeyim Meral Akşener’i iştahlandıran AK Partililerin kimler olduğunu

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Meral Akşener Partisi (MAP), MHP’nin boşluğunu doldurmayacakmış, geniş katılımlı bir “milli merkez partisi” olacakmış ve asıl oyu AK Partililerden alacakmış. Çünkü bol miktarda “küskün” varmış.

Ben söyleyeyim Meral Akşener’i iştahlandıran AK Partililerin (daha doğrusu AKP’lilerin) kimler olduğunu:

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Batı ülkelerinin (onların ifadesiyle “uygar dünyanın”) Türkiye’ye karşı hasmane tutumundan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumlu tutanlar, yani “Eyvah, galiba Batı’dan kopuyoruz. Bizi NATO’dan atacaklar… Bu gidişle dostumuz kalmayacak. Bir an önce AK Parti’nin kuruluş ilkelerine dönülmeli, yeni bir erdemliler hareketi başlatılmalı” diyenler kimlerse, onlar.

Dar bir entelektüel kadrodan söz ediyorum.

İki yıldır görülmemiş bir muhalefet yapıyorlar.

Üstelik Fetullahçı liberallerin tükettiği argümanlarla saldırıyorlar; Otokratlaşma, diktatörleşme, Midas’laşma, Kaddafi’leşme…

Mayıs ayında Başbakan değişmeseydi ne güzel olacaktı oysa: Vizeler kalkacaktı, serbest dolaşım başlayacaktı, kredi notumuz düşmeyecekti, yeniden çözüm masası kurulacaktı, Şam’da Cuma namazı kılınacaktı, Fetullah darbeye kalkışmayacaktı, Merkel bizi sevmeye devam edecekti… Her şey çok güzel olacaktı.

Ahmet Kekeç’in yazısı