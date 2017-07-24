Ahmet Kekeç: Bazı Cumhuriyet çalışanlarının FETÖ’yle irtibatlandırılması bana da zorlama geliyor

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Bazı Cumhuriyet çalışanlarının FETÖ’yle irtibatlandırılması, bana da zorlama bir çaba gibi geliyor.

Bu gazetede çalışanlar “ideolojik” olarak (bir zamanlar dinci bir yapı olarak bilinen) bu örgütle kesişmezler; hatta ikna edici gerekçelerle bu yapıya karşı oldukları bile düşünülür.

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Fakat Cumhuriyet çalışanlarına yönelik suçlama, sadece FETÖ’yle ilgili değil.

Bu gazete, uzunca bir süre, terörü “meşrulaştıran”, teröre cesaret veren yayınlar yaptı.

Bitti mi?

FETÖ’nün girişimlerine sürekli “yayın desteği” sağladı.

Evet, Özgür kardeşimiz, arkadaşları tutuklu bulunduğu için, tolere edilebilir nedenlerle bir “haklılıktan” sesleniyor.

Fakat haklı olmak, “ahlaki” bir tutumu temellük etmiyorsak, bizi haklı kılmıyor.

Ahmet Kekeç’in yazısı