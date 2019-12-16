Ahmet Kekeç: Ahmet Davutoğlu, nihai olarak ne istiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, “kendi Başbakanlığı döneminde olup bitenleri açıklamakla” tehdit eden eski tuhaf Başbakan Ahmet Davutoğlu, nihai olarak ne istiyor?

Şunu istiyor: “Sen AK Parti genel başkanlığı koltuğundan kalk, ben oturayım. Parlamenter sisteme geri dönelim. Sen sembolik yetkilerle donanmış Cumhurbaşkanı olarak kal, ben Başbakan olarak ülkeyi yöneteyim…”

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Bu amaçla “deklarasyon” yayınlayıp duruyor… Ve sık sık AK Parti kurucu ayarlarına gönderme yapıyor…

Diyor ki, “Eski AK Parti günlerine dönelim…” Eski AK Parti’nin “reformlar yapan” haline…

Ahmet Kekeç’in yazısı