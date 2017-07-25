Ahmet Kekeç: Adil Öksüz’le ilgili en korkutucu tahmin!

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Kılıçdaroğlu’nun “öldürülebilir” tahmini bence daha ilginç bilgileri içeriyor.

Öksüz öldürülürse (ya da öldürülmüşse), bu durum, MİT iddiasının teyidi anlamına gelecektir. Yani, “MİT’le bağlantısı ortaya çıkmasın diye öldürüldüğü” tezviratı yapılacaktır.

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Bu da, “kontrollü darbe” iddiasının gerekçesi olarak kullanılacaktır.

Devlet, Adil Öksüz üzerinden FETÖ’yü sıkıştırmaya çalışıyor ama asıl operasyonu “FETÖ-Kılıçdaroğlu konsorsiyumu” yapıyor: Adil Öksüz üzerinden MİT’i zan altında bırakıyor. Yani, 15 Temmuz’u devlete ihale etmeye çalışıyor.

Ahmet Kekeç’in yazısı