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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Kekeç: AB, Türk halkı için artık ‘hedef’ olmaktan çok uzak

Her ilerleme raporunda karşımıza çıkardıkları geleneksel ipe un serme yöntemini tekrarlamışlar.

Bu nedenle (Avrupa Parlamentosu Türkiye raporuna) “çöp rapor” diyorum.

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Dolayısıyla, bu rapora dayanarak alınan tavsiye kararı da, ‘çöp karar’dan öteye gidemeyecektir.

Peki, bu rapor niçin umurumuzda olmayacak?

Olmayacak, çünkü Türk halkı daha fazla aşağılanmak istemiyor.

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Eşit ortaklığı temel almış üyeliğe herhangi bir itiraz yok. Ama mevcut tutumu ve çifte standartlı politikalarıyla AB, Türk halkı için artık ‘hedef’ olmaktan çok uzak.

Mahut rapor 2018 yılında açıklandığında, yine kimse oralı olmamıştı. Konu tartışılmamıştı bile.

Ahmet Kekeç’in yazısı

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