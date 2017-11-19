Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret eden Kalın: Cumhurbaşkanımız hep çok sevmiştir

Fransa’nın başkenti Paris’te müzisyen Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanımız Ahmet Kaya’yı hep çok sevmiştir, hep hayırla yad eder, ara ara fırsatımız olduğunda da bahsi geçer” dedi.

Kaya, 16 Kasım 2000’de, son yıllarını geçirdiği Paris’te hayatını kaybetmişti.

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‘Cumhurbaşkanımızı Pınarhisar’a uğurladı’

Paris’te Pere-Lachaise mezarlığında, Kaya’nın mezarına çiçek bırakarak dua eden Kalın, Kaya’nın Anadolu topraklarının yetiştirdiği, yüreği büyük, gönlü zengin ve yetenekli bir sanatçı olduğunu söyledi.

Kalın şöyle devam etti: “O hep ülkesinin güzellikleri için mücadele etmiş, kavga vermiş bir insandı. O yüzden ömrü boyunca ‘acılara tutunarak yaşamayı’ öğrendi. ‘Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne’ dediğinde o aslında bütün anaların yüreğinde taht kuran bir evladı ifade ediyordu, onun duygularını ifade ediyordu. Yeri geldi bu ülkenin namuslu solcularını, sağcılarını savundu. Yeri geldi 28 Şubat’ta başörtüsü mağduru olan bayan kardeşlerimizi savundu. Yeri geldi, yine 28 Şubat sürecinde bir şiir okuduğu için hapse mahkum edilen Cumhurbaşkanımızı Pınarhisar’a uğurlayan o kutlu topluluk içerisinde yer aldı.”

‘Kendisi de Ahmet Kaya’yı hep çok sevmiştir’

Kalın, “Ahmet Kaya’nın yurtdışına çıktığı Türkiye ile günümüz Türkiyesi arasında fark var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Tabii Ahmet Kaya’nın başına gelen o büyük haksızlık, bir cinnet halinin oluşturduğu iklimde meydana geldi. Yani 28 Şubat sürecinde. O dönemde mağdur olan, binlerce, onbinlerce insan gibi Ahmet Kaya da, o korku ikliminin içinde bu haksızlığa maruz kaldı. İşte o zaman Ahmet Kaya’nın hapse gönderdiği Cumhurbaşkanımız bugün bu ülkenin başında, 15 yıldır bu ülkeyi başbakan ve cumhurbaşkanı olarak yönetti, yönetiyor. Kendisi de Ahmet Kaya’yı hep çok sevmiştir, hep hayırla yad eder, ara ara fırsatımız olduğunda da bahsi geçer.”