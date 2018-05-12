Ahmet Karabıyık: Barışla vergi cezasının tamamı siliniyor!

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Vergi barışı Meclis’ten geçti.

Yasanın yayımlandığı gün itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları için vergi aslının yarısı, vergi cezasının (vergi ziyaı) tümü siliniyor (Usulsüzlük gibi asla bağlı olmayan cezalarda ise yüzde 75’i siliniyor).

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Yarısı silinen vergi aslı üzerinden; -düşük oranlı- yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak faiz ödenecek, -yüksek oranlı- gecikme faizi ve zammı ise ödenmeyecek.

Ahmet Karabıyık’ın yazısı

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