Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Ahmet İnsel: Totaliter gidişata karşı ‘hayır’ demek, bugün elimizdeki en önemli ve belki son fırsat

Mehmet Fatih Traş, 24 Şubat gecesi evinde intihar etti.

Bu bir kişinin özel nedenlerle içine girdiği bunalımdan çıkamayıp hayatına son vermesi kararı değildir. Mehmet Fatih Traş’a, çok sevdiği ve son derece bağlı olduğu bariz olan hayatı terk etme kararı aldıran psikolojik travma, zorbaya baş eğenlerin keyfiliğinin, hukuksuzluğunun, ikiyüzlülüğünün yarattığı travmadır. Katıksız siyasal bir travmadır.

Mehmet Traş’ın intiharı, benzer biçimde, Türkiye üniversite camiasında haysiyetli yurttaşlık ve gerçek bilim insanlığı için direnişin, hukuksuzluk ve keyfiliğe meydan okumanın simgesi olarak tarihimize yazılacak. Anısının önünde, hüzün içinde, saygıyla eğilirken, asıl olanın hayata tutunmak, bu haysiyet sınavını şimdi ve burada vermek, zorbalara ve onlara baş eğenlere, kul olanlara meydanı terk etmemek olduğunu unutmayalım. Zorbalık ve keyfiliğin hükümdar olmasına, totaliter gidişata karşı ‘hayır’ demek, bu siyasal travmanın üstesinden gelmenin bugün elimizdeki en önemli ve belki son fırsatıdır.

Ahmet İnsel’in yazısı

SON HABERLER

Merkel’den gazeteci Yücel’in tutuklanmasına ilk yorum: Hayal kırıklığına uğradık

  Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasına tepki gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı ‘hayal kırıklığına uğratıcı’ ve ‘orantısız’ olarak değerlendirdi. Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacker grubu RedHack tarafından ‘sızdırılan’ mailleriyle ilgili yaptığı haberle ilgili ifade vermek üzere iki hafta önce emniyete gitmişti. Yücel’in evinin de arandığı bilgisi verilirken avukatı Veysel Ok, dosyada gizlilik kararı olduğu […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...