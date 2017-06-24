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Yaramazlara biraz batar!

   
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Ahmet İnsel: Sadece darbe yaparak anayasa ihlal edilmez


 

(…) MİT sorumluları ve ilgili tüm bakanların ağır bir suç işledikleri ortaya çıkıyor.

Bu suçu işleyenler ve şimdi Ali kıran baş kesen gibi ortalıkta dolaşanlar, Gülen Cemaatinin pek yakından bildikleri ve uzun zaman yardım ettikleri devletin kilit noktalarına sızma operasyonunu deşifre etmek için bu yola başvurmuş olmakla kendilerini savunmaya çalışabilirler. Ama anayasayı ihlal suçunu birçok kez işledikleri gerçeğinin üzerini örtemezler.

İstibdat yöntemine de giderek daha fazla bu nedenle başvurmuyorlar mı?

Ahmet İnsel’in yazısı

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