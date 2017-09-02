Ahmet İnsel: Hınçla dağlanmış siyasal bilinç toplumsal gelecek projesine dönüşemiyor

Hınç bulaşıcı bir ruh halidir.

Hınç duyulan da karşılığında hınç beslemeye başlar. Bugün “cahil kitlelerin” seçimlerde ağırlığının olmasını, çok çocuk yapmalarını, aşırı tüketim arzularını vs… aşağılayıcı sıfatlarla teşhir edenler, buna karşı köpürenler, öfkelenirken aşağıladıklarının da onlara karşı hınç biriktirdiğinin farkındalar. Bu da genelleşmiş korku halini besliyor. Bu nedenle günümüzde birçok toplumda hınç siyasal tercihleri belirleyen motivasyonlar arasında en ön sıralarda yer alıyor.

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Hınçla dağlanmış siyasal bilinç, kaybedilmiş bir geçmişin nostaljisine takılıp kaldığı için, bir toplumsal gelecek projesine dönüşemiyor. Gelecek olarak tasarladığı geçmişin ihyası çabalarının ötesine gidemiyor ve bu kaybetme gerçeği veya korkusundan kaynaklanan hıncı daha da körüklüyor.

Hınçtan ve kinden beslenen siyasaltoplumsal çatışmalarla, haksızlıklara ve eşitsizliklere karşı duyulan öfkeden ve bunların ortadan kaldırılması iradesinden beslenen siyasal-toplumsal çatışmaları, mücadeleleri birbirine karıştırmamak lazım.

Ahmet İnsel’in yazısı