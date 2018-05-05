Ahmet İnsel: HDP barajı geçemezse, alması gereken milletvekillerinin büyük çoğunluğu AKP’ye gidecek

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AKP kurmayları, muhalefetteki beş benzemezin de bir ittifak kurmasına ihtimal vermemiş olmalılar ki, yüzde on barajını koruyup, MHP’yi ve sadece bu partiyi baraj altında kalmaktan kurtarmak için bir yöntem icat ettiler. Hiç beklemedikleri bir gelişmeye neden oldular.

Beş benzemezin dördü can havliyle Erdoğanizm karşıtı bir demokrat tınılı milliyetçi-muhafazakâr karşı ittifakta yan yana geldi. Birdenbire Erdoğan ittifakının Meclis’te çoğunluğu kaybetmesi ihtimali ortaya çıktı.

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Ama bu ihtimalin gerçekleşebilmesi için olmazsa olmaz bir koşul daha var: HDP’nin barajı geçmesi. Herkes biliyor ki, HDP barajı geçemezse, alması gereken milletvekillerinin büyük çoğunluğu AKP’ye gidecek ve AKP, yeterli oy almasa da, bu sayede Meclis’te tek başına çoğunluk elde edebilecektir. Erdoğan’ın da başkan seçilmesi durumunda, siyasal literatüre Erdoğanizm olarak geçecek “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”ni durdurmanın imkânı parlamenter siyaset içinde kalmayacaktır.

Ahmet İnsel’in yazısı

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