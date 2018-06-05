Ahmet İnsel: Erdoğan’ın şimdiden pişman olması için gerçekten epey neden var

AKP çevresinden giderek artan biçimde gelen dedikodu mahiyetindeki bilgilere bakılırsa, Tayyip Erdoğan pişmanmış. Gerçek mi bilmiyoruz ama pişman olması için ortada nesnel olgular yok değil.

Tayyip Erdoğan’ın şimdiden pişman olması için gerçekten epey neden var.

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Eğer Meclis ve/veya başkanlık seçimlerini kaybederse, kendisine bu akılları verenlerin de üst aklın düzenlediği bir komplonun parçası olduklarını, aldatıldığını, vs… acaba iddia eder mi? Hatta şimdiden bunu düşünmeye başlamış olabilir mi?

Ahmet İnsel’in yazısı