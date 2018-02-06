Ahmet İnsel: Darbe girişimini hazırlayanların, AKP liderine değerli bir fırsat sunduklarından şüphe yok

Geçen haftadan beri, anayasayı açıkça ihlal ederek, Meclis onayına sunulmayan KHK’ler yasalaşıyor. Anayasa yargısının önü açılıyor. Ama AYM’nin de, otokratın kaş kaldırdığı konuda hükmünün kalmadığının tescillendiği ortamda, bunlara karşı hukuk yoluyla mücadele etme imkanı giderek kalmıyor.

Bunun bir adım ötesi, halen büyük ölçüde kısıtlanmış olan siyasal mücadele imkanlarının da bütünüyle ortadan kalkmasıdır.

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Darbe girişimini hazırlayan ve hayata geçirenlerin, geçmişte birçok kez yaptıkları gibi, AKP liderine son derece değerli bir fırsat sunduklarından hiç şüphe yok.

Ahmet İnsel’in yazısı