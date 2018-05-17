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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan’ın yazısını paylaşan Atay: Gözaltına alınarak mağdur etmişim sanırım

 

‘Tekmeci müşavir’ Yusuf Yerkel’in ‘özrü’yle ilgili açıklamalarının ardından  gözaltına alınıp serbest bırakılan oyuncu Barış Atay, kendisini hedef gösteren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın ‘topu polise attığı’ bugünkü yazısını, “Gözaltına alınarak Ahmet Hakan’ı mağdur etmişim sanırım” diye paylaştı.

Fotoğraf: @efkanbolac

Atay 13 Mayıs’ta attığı tweet’te, “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle ‘torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz’ falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!” demişti.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise yazısında Atay’ı eleştirirken, “Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz!” diye yazmıştı. Yazının çıkmasıyla birlikte Ahmet Hakan’a oyuncuyu ‘hedef gösterdiği’ yönünde tepkiler gelirken polis dün sabah Atay’ı gözaltına almıştı.

Hakkında halkı kin ve nefrete tahrik etmekten soruşturma açıldığı öğrenilen Barış Atay gece serbest bırakılmıştı.

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Hakan, bugünkü yazısında, polisin bu operasyonla kendisine, “Bak işte bir gözaltıyla hem kutuplaştırmayı daha da derinleştirdik, hem de seni ‘tetikçi’ durumuna düşürdük!” diye mesaj verdiğini öne sürdü.

Atay, Hakan’ın yazısını Twitter’dan paylaştı:

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