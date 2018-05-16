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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan’ın siyasilere ‘havale ettiği’ oyuncu Barış Atay gözaltında

Oyuncu Barış Atay, ‘tekmeci müşavir’ Yusuf Yerkel’in ‘özrü’nden sonra yaptığı açıklamalardan sonra bugün sabah saat 06.00’da polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Barış Atay

Bir fotoğraf üzerinden ‘günah keçisi’ ilan edildiğini söyleyen Yerkel, kamuoyundan özür dilediğini dile getirmişti.

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Oyuncu Atay, Yerkel’in ‘özrü’nün ardından şu tweeti paylaşmıştı:

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’sa, dünkü yazısında Atay’ın sözlerini paylaşarak, İnce ve Akşener’e şöyle seslenmişti“Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz!”

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Ahmet Hakan

Daha sonra “Sen de yargılanacaksın Ahmet Hakan” başlığıyla yazılı bir açıklama yapan Atay, “16 yıllık bu iktidar ve her koşulda halka karşı tetikçi olarak kullandığı herkes, aynı Yusuf Yerkel gibi ağlayarak, yalancı bir utanç içinde özür dileyecek fakat yine de yargılanacak! Sen de onlardan birisin. Tahir Elçi’nin kanı ellerinde hala, yoksa unuttun mu? Çünkü biz unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!” demişti.

Avukat Tahir Elçi, Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge‘ programında sarf ettiği “PKK terör örgütü değildir” sözlerinin ardından Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çıkan çatışma sırasında öldürülmüştü.

Fotoğraf: DHA

Olayı duyuran avukat Efkan Bolaç, “Nihayet Barış Atay’ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zamandır suç oldu” diye yazdı.

Bolaç, Evrensel’e yaptığı açıklamada Atay’ın Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğünü, gözaltı gerekçesinin henüz açıklanmadığını söyledi. Bolaç, gözaltı gerekçesinin son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledi ve evde arama yapılmadığını belirtti.

Bianet’in aktardığına göre gözaltına alınan Atay, “Ahmet Hakan’ın mesajı yerine ulaşmış” dedi.

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