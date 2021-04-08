Ahmet Hakan’ın özrü Fatih Altaylı’yı güldürdü

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin yayın yönetmeni Ahmet Hakan’ın ‘amiraller bildirisi’yle ilgili haber nedeniyle dilediği özrü “Güldüren özür” diye tanımladı.

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “104 kişinin içinde CHP üyesi olanlar var. Yakında görsel medyada göreceksiniz” demesinden saatler sonra Hürriyet’in internet sitesinde ‘Bildiriyi imzalayan emekli amirallerin dördü CHP üyesi çıktı’ haberi yayınlanmıştı.

Haberde amirallerin yakınlarının isimleri de paylaşılmış, sonra liste silinmişti. Hakan da bugünkü yazısında haber nedeniyle özür dilemişti.

Altaylı ikna olmadı

Altaylı, bugünkü köşesinde ‘Güldüren özür’ başlıklı bölümünde Hakan’ın özrüne değindi.

Reklam

Hürriyet’in yayın yönetmenine “Ahmet Hakan kardeşim” diye seslenen Altaylı, şöyle devam etti: “Yanlışlıkla yazdık falan deyip özür dilemen kurtarmaz. ‘Medyada göreceksiniz’ dendikten 15 dakika sonra medyada gösterdiğiniz şeyin yanlışlık olduğuna değil bizi, annenizi bile inandıramazsınız. O yüzden bizi ahmak yerine koymaktan vazgeçiniz. Yediğiniz haltlardan daha çok hepimizi aptal zannetmenize bozuluyorum.”