Ahmet Hakan’dan Mansur Yavaş’a ‘makam aracı’ yanıtı: Helal olsun

Hürriyet’in yayın yönetmeni Ahmet Hakan, ‘popçuların kullandığı makam minibüsleri’ne benzettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın belediyeye giderken kullandığı aracın, eski model bir araç çıkması üzerine “Helal olsun” dedi.

Yavaş, iki gün önce katıldığı televizyon yayınında, makam araçlarının satılarak 70 milyon lira tasarruf edildiğini, evden işe giderken de belediyeye ait 2013 model minibüsü kullandığını söylemişti.

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Twitter’da bazı kişiler Yavaş’ın bahsettiği minibüsün aslında milyon liralık değerde bir lüks minibüs olduğunu öne sürmüştü.

Ahmet Hakan da dünkü köşesinde “Ben de sandım ki, Mansur Baba, Keçiören minibüsüyle işe gidiyor” diye yazmıştı.

Hürriyet yöneticisi şöyle devam etmişti: “Popçuların kullandığı makam minibüsleri var ya… Kastettiği oymuş Mansur Yavaş’ı severim. Bu yüzden kendisine ‘popülizmin raconu’ konulu küçük bir kurs almasını tavsiye ederim.”

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Hakan’a cevap olarak, Yavaş’ın basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin minibüsün ruhsatını sosyal medyada paylaştı. Ruhsatta, Mercedes Viano CDI 2.2 model aracın 2012 model olduğu görüldü. Aracın ikinci el değeri de 250-330 bin olarak açıklandı. Gültekin, bunun belediyedeki en eski makam aracı olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine Ahmet Hakan bugünkü köşesinde şöyle yazdı:

“MİNİBÜS olayıyla ilgili olarak Mansur Yavaş’ın basın danışmanı, yazılı bir açıklamayla bana cevap vermiş.

Açıklamaya göre Mansur Yavaş’ın minibüsü…

2012 model ve 9 yaşındaymış.

Panelvan tipi bir araçmış.

Fiyatı ikinci el satış sitelerinde 250/330 bin liraymış.

Ankara’nın bilinen en eski model makam aracıymış.

Yanarlı dönerli popçu arabası değilmiş.

Böyle bir olgu karşısında bana tek bir şey söylemek düşer:

İsraftan, lüksten, şatafattan kaçındığı için helal olsun kendisine.”