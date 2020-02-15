Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Uymayın şu Tuncay’a, boykotu bitirin

Demirören Holding bünyesindeki Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, partisinin Demirören bünyesindeki bir diğer yayın kuruluşu CNN Türk’e uyguladığı boykotu kaldırmaya çağırdı.

CHP, CNN Türk’e hiçbir partilinin çıkmayacağını açıklamış, seçmeninden de kanalı izlememelerini istemişti. 6 Şubat’taki kararı açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, bunun kanalın ‘partililere tuzak kurup gerçekleri çarpıttığı için’ alındığını söylemiş, “Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza CNN Türk’ü izlememelerini tavsiye ediyoruz” demişti.

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Hakan, Kılıçdaroğlu’nu boykotu kaldırmaya yönelik çağrısını Hürriyet’teki ‘Kemal Bey’e çağrı: Uymayın şu Tuncay’a’ başlıklı bugünkü yazısında dile getirdi.

Hakan aynı zamanda CNN Türk’teki ‘Tarafsız Bölge’ adlı tartışma programında moderatörlük yapıyor.

Kılıçdaroğlu’nun ‘tahammüllü ve demokrat’ bir kişiliğe sahip olduğunu ve ‘en ağır eleştirilere karşı bile sabır ve olgunlukla yaklaşan’ birisi olduğunu ifade eden Hakan, CHP liderinin siyaset hayatı boyunca medyayla kavga etmekten kaçındığını savundu.

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CNN Türk’ün CHP’nin rakibi olarak görülmemesi gerektiğini belirten Hakan, şöyle devam etti: “Medya özgürlüğü diyorsunuz, sonra da ‘Oraya çıkarsan seni partiden atarım’ diyorsunuz. Kendinizle çelişmeyin. Uymayın şu Tuncay’a.

‘Boykot moykot yakışmaz bize’ deyin… ‘Herkes yapar biz yapmayız’ deyin… ‘Bizim bir farkımız var’ deyin… ‘Bize yakışmaz’ deyin. Uymayın şu Tuncay’a.”