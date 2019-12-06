Ahmet Hakan’a saldırı davasında karar: Beş kişiye ikişer yıl hapis, 3’er bin lira para cezası

Gazeteci Ahmet Hakan’a 2015 yılında evinin önünde saldırılmasına ilişkin yedi kişinin yargılandığı davada, beş sanık hakkında ayrı ayrı iki yıl iki ay 20 gün hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

1 Ekim 2015 tarihinde şoförünün kullandığı ve korumasının da bulunduğu otomobiliyle CNNTürk binasından evine gitmek üzere ayrılan Hakan, Nişantaşı’ndaki evinin önüne geldiğinde saldırıya uğramıştı. Hastaneye kaldırılan Hakan’ın burnunda ve kaburgasında kırıklar tespit edilmişti.

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İstanbul 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Hakan’ın avukatları ve sanık avukatı katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Kamuran Ergin de cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

‘Talimatla yapıldı, örgütlü suç işlendi’

Hakan’ın avukatları sanıkların ayrı ayrı ceza almasını talep ederek şöyle konuştu: “2015 yılında müvekkilimiz televizyon programından çıktıktan sonra gece evinin önünde feci şekilde darp edildi. Bir burun ameliyatı gerçekleşti. Bu saldırı Yahya Kemal Gezen’in talimatıyla gerçekleşmiştir. Yahya Kemal Gezen, sanıkları koruyacağına dair vaat vermiştir. Sanıklar avukat görüşü yapmıştır. Dosyadaki delillerde mevcuttur bütün bunlar. Sanıklar organize olarak örgütlü bir şekilde bu suçu işlemişlerdir. Müvekkilimiz bir gazeteci olduğu için saldırıya uğramıştır. Sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ediyoruz.”

‘Sadece konuşmaya gitmiştim, olaylar aniden gelişti’

Ergin ise savunmasında iddiaları yalanlayarak şöyle konuştu: “Olay tarihinde Ahmet Hakan’ın yanına konuşma yapmak amacıyla gitmiştik. Ben Yahya Kemal Gezen’den herhangi bir talimat almadım. Ani gelişen bir olaydır.”

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Mahkeme, sanıklar Nezih Özbirinci ve Soner Arık hakkında tüm suçlamalardan beraat kararı verdi. Yahya Kemal Gezen, Uğur Adıyaman, Kamuran Ergin, Fuat Elmas, Ahmet Şengüler hakkında ise ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’ ve ‘hakaret’ suçlarından sanıklar ayrı ayrı iki yıl iki ay 20 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, ayrıca sanıkların her birini 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı.