Ahmet Hakan: Zillet, hain, terörist falan… Nasıl bir etki bırakıyor?

‘Millet ittifakı’ ile HDP arasında…Adı tam olarak konulmamış, belki biraz da kasten belirsiz bırakılmış, belki biraz da kaderin zorladığı, aşırı mahcup bir yakınlaşmadan söz edilemez mi?

Tabii ki söz edilebilir!

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Ancak ‘cumhur ittifakı’ sözcüleri…Bu yakınlaşmadan makul bir üslup ve yaklaşımla söz etmek yerine “zillet”, “illet”, “hain”, “terörist” falan gibi kelimeleri sahaya sürdükleri için…İkna etmek istedikleri vatandaşlar üzerinde arzu ettiklerinin tam tersi yönde…

Şu YEDİ ETKİ’yi bırakıyorlar.

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Ahmet Hakan’ın yazısı