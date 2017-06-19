Ahmet Hakan: Zehirli yemekten şikâyet eden askerlere el kaldıranların yakasına yapışın

“KAHRAMAN Mehmetçik” edebiyatının zirve yaptığı bir dönemde…
Mehmetçik’e reva görüldüğü iddia edilen iki uygulama:
BİR: Kokmuş tavukla zehirlenmelerine yol açmak…
İKİ: Zehirli yemekten şikâyet edenlere dayak atmak…
Askeri vesayet tamamen ortadan kalktığına göre…
Generallerden falan değil…
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’tan şu iki şeyi talep ediyorum:
BİR: Askerin zehirlenmesine yol açanlardan hesap sorun, sonuna kadar üstüne gidin ve asla taviz vermeyin.
İKİ: Zehirli yemekten şikâyet eden askerlere el kaldıranların ve buna göz yuman sorumluların yakasına yapışın.
Sayın Bakan…
Bu ikisini yapmanız…
Bin bir kere “Kahraman Mehmetçik / Kahraman Mehmetçik” diye haykırmanızdan…
Çok daha evladır.