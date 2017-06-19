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Ahmet Hakan: Zehirli yemekten şikâyet eden askerlere el kaldıranların yakasına yapışın


 

“KAHRAMAN Mehmetçik” edebiyatının zirve yaptığı bir dönemde…

Mehmetçik’e reva görüldüğü iddia edilen iki uygulama:

BİR: Kokmuş tavukla zehirlenmelerine yol açmak…

İKİ: Zehirli yemekten şikâyet edenlere dayak atmak…

Askeri vesayet tamamen ortadan kalktığına göre…

Generallerden falan değil…

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’tan şu iki şeyi talep ediyorum:

BİR: Askerin zehirlenmesine yol açanlardan hesap sorun, sonuna kadar üstüne gidin ve asla taviz vermeyin.

İKİ: Zehirli yemekten şikâyet eden askerlere el kaldıranların ve buna göz yuman sorumluların yakasına yapışın.

Sayın Bakan…

Bu ikisini yapmanız…

Bin bir kere “Kahraman Mehmetçik / Kahraman Mehmetçik” diye haykırmanızdan…

Çok daha evladır.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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