Ahmet Hakan: Yuh artık Atatürk’ün adını da Fethullah’a bulaştırdılar

[email protected] Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik. Örümcek Adam: Evden Uzakta Filmde Tom Holland, ‘Avengers: Endgame’deki olayların ardından değişmiş bir dünyada yeni tehditlere karşı durmak için harekete geçmesi gereken süper kahraman olarak geri dönüyor. Film, Örümcek Adam evrenini genişletirken, Peter Parker’ı kendi ‘çöplüğü’ olan New York’tan ve güvenli limanından çıkartıp, aslında bir okul gezisi olması gereken Avrupa […]