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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Yuh artık Atatürk’ün adını da Fethullah’a bulaştırdılar

Ekrem İmamoğlu’nun makam odasına astırdığı bir Atatürk fotoğrafı var ya…

İktidar yanlısı bir yazar, işte bu fotoğrafla ilgili bir iddia ortaya attı.

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Güya bu fotoğraf 1924’te Fetullah’ın memleketi Erzurum Pasinler’de çekilmiş. Atatürk’e derdini anlatan adam da Fetullah’ın Halil adlı dedesiymiş.

Peki gerçek ne? Gerçek şu:

Bu fotoğraf 1930’da Tokat’ta çekildi. Atatürk’e derdini anlatan adamın da Fetullah’la Metullah’la uzak yakın alakası yok.

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Bu türden uydurma iddialarla…

Dedesi, ninesi falan üzerinden bile olsa “Fetullah” adını…

Atatürk’le birlikte ananlar şunu bilmelidirler ki…

Fetullah, eğer Atatürk devrinde yaşasaydı, bırak darbe yapacak kadar devlete sızmayı falan…

Vücudundaki bir tüyü bile kaldırmaya cüret edemezdi.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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