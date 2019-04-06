Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: YSK başka partilerin itirazlarına da duyarlılık göstermek zorunda

Yedi maddede özet geçtim: Neler oluyor neler olacak?

MADDE BİR: Bu iş en geç çarşamba günü biter

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MADDE İKİ: Mevcut kaos ancak şu şekilde önlenir

MADDE ÜÇ: Ekrem İmamoğlu’nun mevcut durumu nedir?

MADDE DÖRT: Partilere göre karar verilemez

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Çok az oy farkı bulunan yerlerde AK Parti itiraz edince… Duyarlı davranan seçim kurulları… Çok az oy farkı bulunan yerlerde başka partiler itiraz edince… Aynı duyarlılığı göstermek zorundadır.

MADDE BEŞ: FETÖ’cü alçaklara prim vermeyi kesin!

MADDE ALTI: Kışkırtıcılık tek taraflı bir şey değil ki

MADDE YEDİ: Sonunda İstanbul’un kazananı kim olacak?

Ahmet Hakan’ın yazısı

SON HABERLER

Ne Okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...