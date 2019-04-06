Ahmet Hakan: YSK başka partilerin itirazlarına da duyarlılık göstermek zorunda

Yedi maddede özet geçtim: Neler oluyor neler olacak?
MADDE BİR: Bu iş en geç çarşamba günü biter
MADDE İKİ: Mevcut kaos ancak şu şekilde önlenir
MADDE ÜÇ: Ekrem İmamoğlu’nun mevcut durumu nedir?
MADDE DÖRT: Partilere göre karar verilemez
Çok az oy farkı bulunan yerlerde AK Parti itiraz edince… Duyarlı davranan seçim kurulları… Çok az oy farkı bulunan yerlerde başka partiler itiraz edince… Aynı duyarlılığı göstermek zorundadır.
MADDE BEŞ: FETÖ’cü alçaklara prim vermeyi kesin!
MADDE ALTI: Kışkırtıcılık tek taraflı bir şey değil ki
MADDE YEDİ: Sonunda İstanbul’un kazananı kim olacak?