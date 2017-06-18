Ahmet Hakan: Yollar yürümekle aşınmazsa nedir bu öfke?

Rahmetli Süleyman Demirel’in “Yollar yürümekle aşınmaz” cümlesi, şu hayatta duyulabilecek en demokratik cümlelerden biridir.

Ve maalesef zikredildiği dönemde kimse kadrini kıymetini bilememiştir.

“Yollar yürümekle aşınmaz” demek…

– “İstediğin kadar yürü kardeşim” demektir.

– “Sana sopa göstermeye kalkmıyorum” demektir.

– “Bu senin demokratik hakkındır” demektir.

– “Özgürsün ve kimse sana bir şey diyemez” demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında Demirel’in işte bu süper demokratik cümlesini tekrar etti.

“Yollar yürümekle aşınmaz” dedi.

Ama hemen ardından da…

Sanki yollar yürümekle aşınırmış gibi…

Sert, hem de çok sert tepki gösterdi, kızdı, bağırdı, hatta yargı sopasını bile gösterdi.

Oysa…

Yollar yürümekle aşınmaz dendikten sonra…

Sanki yollar yürümekle aşınırmış gibi söz söylememek gerekirdi.

Ahmet Hakan’ın yazısı