Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Ahmet Hakan: Yırtmanın yolunu böyle mi buldun be hey çıkarcı Mücahit!

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Tıpkı “Fadılzede” gibi “İhlaszede” diye bir kavramın oluşmasına neden olmuşsun… Gariban insanlar gasp ettiğin paralarını almak için örgütlenmek zorunda kalmış… Utanıp yerin dibine girmek yerine… Bunları dile getiren bizlere mi saldırıyorsun be hey sefa Mücahit’i!

Özal döneminde Özalcı… Demirel döneminde Demirelci… Çiller döneminde Çillerci… Asker döneminde askerci… AK Parti döneminde AK Partici… Yırtmanın yolunu böyle mi buldun be hey çıkarcı Mücahit!

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Hem binlerce garibanın dişinden tırnağından artırarak sana emanet ettiği paranın üzerine oturacaksın… Hem de raconcu tetikçilerine “Hürriyet’e kayyum atansın” falan diye yazdıracaksın… Be hey kuldan utanmaz, be hey Allah’tan korkmaz Mücahit!

Ahmet Hakan’ın yazısı


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