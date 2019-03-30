Ahmet Hakan: Yarın akşam galiba hepimiz çok ama çok şaşıracağız

BANA ÖYLE GELİYOR Kİ YARIN AKŞAM ŞUNLAR OLACAK

Galiba hepimiz çok ama çok şaşıracağız.

Galiba “Garanti kazanacak” dediklerimiz kaybedecek, “Garanti kaybedecek” dediklerimiz kazanacak.

Galiba bayağı bir anketçi, Adil Gür’ün referandumda düştüğü o acıklı duruma düşecek.

Galiba “Ama bu kadar sürpriz de fazla” diyeceğiz.

Galiba hepimizin gözü önce Ankara’da, sonra İstanbul’da olacak.

Galiba hepimiz yan gözle de Şişli’ye bakacağız.

Galiba halkımız biraz şaka yapacak.

Ahmet Hakan’ın yazısı