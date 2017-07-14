Ahmet Hakan: Yapma bunu Abdullah Gül yapma

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ESKİ bir video…

Epey eski bir video…

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Konuşan Abdullah Gül.

Şöyle diyor Abdullah Gül:

“Fetullah Gülen hepimizin hocasıdır.”

Ayrıca şöyle de diyor Abdullah Gül:

“Fetullah Gülen çok değerli bir ilim adamıdır.”

Aynı Abdullah Gül, dün yaptığı yazılı açıklamada ise…

Şöyle demiş:

“Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım örgüt lideri Fetullah Gülen…”

Size bir şey söyleyeyim mi?

– “Kandırıldım” demek..

– “Aldatıldım” demek…

– “Eskiden ben bu adamı değerli bir ilim adamı sanırdım” demek…

– “Hayatımın bir döneminde buna hocam derdim” demek…

– “Yahu amma da safmışız” demek…

Bana çok daha delikanlıca bir tutum gibi geliyor.

Ahmet Hakan’ın yazısı