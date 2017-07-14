Ahmet Hakan: Yapma bunu Abdullah Gül yapma

ESKİ bir video…
Epey eski bir video…
Konuşan Abdullah Gül.
Şöyle diyor Abdullah Gül:
“Fetullah Gülen hepimizin hocasıdır.”
Ayrıca şöyle de diyor Abdullah Gül:
“Fetullah Gülen çok değerli bir ilim adamıdır.”
Aynı Abdullah Gül, dün yaptığı yazılı açıklamada ise…
Şöyle demiş:
“Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım örgüt lideri Fetullah Gülen…”
Size bir şey söyleyeyim mi?
– “Kandırıldım” demek..
– “Aldatıldım” demek…
– “Eskiden ben bu adamı değerli bir ilim adamı sanırdım” demek…
– “Hayatımın bir döneminde buna hocam derdim” demek…
– “Yahu amma da safmışız” demek…
Bana çok daha delikanlıca bir tutum gibi geliyor.